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Selde zarar gören camide cuma namazı kıldılar

Trabzon'da sağanak yağış sonrası zarar gören caminin üst katında cuma namazı kılındı.

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Selde zarar gören camide cuma namazı kıldılar

Trabzon'da kent merkezi ile bazı ilçelerde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Araklı ilçesinde bulunan Kaşıkçı Camii'nin içinde, sağanak yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle halılar ve halıfleksler zarar gördü.

Mahalle halkı bölgede tek cami olması nedeniyle burada cuma namazı kılmak istediklerini cami imamına aktardı.

Cami imamı da elektrik olmayan camide, giriş bölümünden vatandaşlara ezan okudu.

Mahalle halkı cuma namazı kılmak isteyenlere çağrıda bulundu.

Daha sonra bir araya gelen yaklaşık 10 kişilik cemaat, yağış sonrası zarar gören caminin üst katındaki alanda namazını kıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Kaşıkçı Camii, cami
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