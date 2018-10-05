TİKA'dan "Türkiye-Afganistan Dostluğunun Belgelerle Hikayesi" sergisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan açıklamaya göre, Herat şehrinde “Gökkubbe Altında Üç Yüz Yıla Doğru, Türkiye-Afganistan Dostluğunun Belgelerle Hikayesi” isimli resim sergisi açıldı.

Herat Allame Selçuki Sergi Salonu’nda düzenlenen sergi, 18. yüzyılın ortalarından 1940’lara kadar olan Türkiye-Afganistan ikili ilişkilerini belgelerle anlatıyor. Bölge halkının büyük ilgi gösterdiği serginin açılışı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türkiye-Afganistan ilişkilerinin anlatıldığı bir sunumla yapıldı.

Sergide, Afganistan’ın milli bir devlet olarak yükselmesi ile eş zamanlı olarak başlayan ve üç yüz yıla doğru uzanan iki ülke ilişkilerini bütün yönleriyle gösteren 104 belge, Darice ve Türkçe özetleri ve kısmen Darice tercümeleri ile birlikte ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Trablusgarp Savaşı, Büyük İstanbul Yangını ve Milli Mücadele vesilesiyle Afganistan Devleti ve halkı tarafından gönderilen yardımları anlatan belgelerin dikkati çektiği sergide, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kızılay Arşivi ve diğer arşivlerden derlenen belgeler yer alıyor.

Herat tarihiyle ilgili detaylı araştırmalar yapan Afganistan İlimler Akademisi emekli öğretim üyesi Abdülgani Niksyer, “Bu sergiyle, Türk kaynakları olmadan Afganistan tarihinin sağlıklı bir şekilde yazılamayacağı ortaya konulmuş oldu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA