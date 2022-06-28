Bartın’ın Okçular köyünde sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınakları sel bastı. Selden etkilenen köpeklerin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Barınağın bulunduğu alana gelen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı.

300 köpek güvenli bölgeye alınarak Bartın hayvan barınağına götürüldü. 22'si yavru olmak üzere 56 köpek ise öldü.

Hayvanların ölümüyle ilgili olarak barınağın sahibine Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL idari para cezası kesildi.