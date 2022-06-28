Kastamonu’da 3 gündür etkili olan yoğun yağış sonrasında oluşan sel ve taşkınların oluşturduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

Meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt ilçesinin temizliğinde büyük özveri göstererek görev alan komandolar yeniden görev aldı.

Toplam 500 komando görev yapıyor

Farklı illerden destek amaçlı gelen toplamda 500 komando, Küre, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokakların temizliğini yapıyorlar.

Bölgeye çevre il ve ilçe belediye ekipleri de sevk edilerek, su tahliyelerinin yanı sıra sel temizliğine eşlik ediyor.