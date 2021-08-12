Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanağın ardından Ezine Çayı taştı ve ilçe merkezi sular altında kaldı.

Birçok vatandaş selden kurtulmak için binaların yüksek katlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

[Fotoğraf: İHA]

Helikopterler de destek verdi

Dün geceden itibaren yoğun bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşlara birer birer ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarının ardından çalışmalara helikopterler de destek verdi.

Hem havadan helikopterle hem de hala su bulunan alanlara botlarla ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Son olarak botlar ile bir okulda mahsur kalan aileye ulaşan ekipler, 70 yaşındaki bir vatandaşı da sırtlarında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti.