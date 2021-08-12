Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arıların saldırısına uğrayan ailenin yardımına itfaiye koştu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlçe kırsalındaki Alatlar Mahallesi'nde Ali Ala'nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı.
Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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