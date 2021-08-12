Ayhan Tunç, Safranbolu'da bir taksi durağında çalışıyordu. Önceki gece durakta nöbetçi olduğu sırada bir yolcudan telefon geldi. Bartın'ın Ulus ilçesinde babasının vefat ettiğini ve oraya gitmesi gerektiğini söylüyordu. Adrese giden Tunç, 7 kişiyi aracına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yola çıktıklarında kuvvetli sağanak başladı. Safranbolu'nun Ovacuma köyüne kadar pek sıkıntı yaşamadılar. İlerledikçe yağış etkisini gösterdi. Hızını yavaşlatan sürücü yolda taşlar ve ağaçları görünce ferene bastı ve araç kontrolden çıktı. Bİr anda çöken yoldan otomobille düştüler...

Tunç o anda yaşadıkları can pazarını şöyle anlattı:

"Karşıdaki duvar ile arabanın arkası askıda kaldı. Altımız aşırı bir su. Çok az bir su arabaya vuruyordu ama içeriye girmiyordu. Sağ taraftaki cam kırılmış. Yanımdaki arkadaş oradan çıktı. Arka kapıyı açtı. Ben de hemen sağ taraftaki camdan çıktım. Arkadaş da diğerlerini çıkarırken ben duvardan doğru karşıya geçtim."

"Telefonum taksinin içine düştüğü için kimseye ulaşamadım"

Takside buluna herkesin sağlıklı bir şekilde yola çıktığını anlatan Tunç, bu sırada içinde 4 kişi olan bir aracın daha bu kısma düştüğünü söyledi.

Kendisinin Bartın tarafında kaldığını, diğerlerinin Safranbolu tarafında kaldığını aktaran Tunç, cep telefonu taksinin içine düştüğü için kimseye ulaşamadığını, karşıya da geçemediğini anlattı:

"Sel bizi alıp götürecekti"

"Sonra Jandarma ve polis ekipleri de geldi ve yardımcı oldular. Allah razı olsun hepsinden. Ben de 1,5 metre mesafedeki bir yere yanaştım oradan karşıya atlayarak arkadaşların yanına vardım. Bizi Allah korudu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Öyle bir yağış da görmedim. Taksinin altında giden suyun debisi çok yüksekti. Taksi askıda kalmayıp aşağı iniverse sel bizi alıp götürecekti. Bizim araba yukarıdan gelen suyu biraz kesti alt taraftaki arabaya yardımcı oldu. Onun da sele gitmemesini sağladı. Biz gerçekten bir afete maruz kaldık. Bu ne şoför hatası ne de başka bir şey."