Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Muğla başta olmak üzere 54 ilde çıkan orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin detaylarını paylaştı.

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti;

Olağanüstü hava koşullarına rağmen orman teşkilatı yangınlarla mücadelesini cansiparane bir biçimde sürdürdü. 28 Temmuz'dan bu yana 298 orman yangını çıktı. Tarihimizin en zorlu yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Hem havadan hem karadan müdahaleyle 16 günde 297 yangını kontrol altına aldık.

Yangınlarla mücadelede kullanılan Turboprop veya Turbofan motorlu uçakların su taşıma kapasitesi 12 tona, helikopterlerin su taşıma kapasitesi ise 10 tona kadar çıktı. Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemli. 2002 yılındaki hava araçlarımızın toplam su kapasitesi 68 ton iken, bunu 2021 yılında 119 tona yükselttik. Yangınların zorluğuyla birlikte ek önlemlerimizi aldık. Yurt dışından gelen desteklerle birlikte mücadelemiz devam ediyor.

"Helikopterler daha etkili olabiliyor"

Yangın filosunda uçak veya helikopter kullanımı, topoğrafya ile doğrudan ilişkilidir. Uçaklar düz alanlardaki yangınları söndürmede daha başarılı. Ancak denize uzak alanlarda yangınlarla mücadelede dezavantajlı bir durum ortaya çıkıyor.

Yangınla mücadelede ülke topoğrafyası dikkate alındığında helikopterlerin seri hareket etmesi, sorti sayısının fazla olması ve nokta atışı yapabilmesiyle oldukça avantajlıdır. Ülkemizde sayıları 4 binin üzerinde olan yangın havuz ve göletlerinden su alabilen, manevra kabiliyeti uçaklardan çok daha yüksek helikopterler daha fazla miktarda suyu, daha kısa sürede yangın mahalline taşıyabilmektedir. Özellikle kırık ve engebelide arazilerde helikopterler daha etkili olabilmektedir. Büyük alanlarda etkili olan yangınlarda, birkaç helikopterden oluşturulan filolar ile aynı cepheye seri atışlar yaparak etki sağlanmaktadır.

Orman teşkilatı, yangınlara karşı Türkiye genelinde toplam 1667 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibini hazır bulunduruyor. 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman, 6 bin 435 memur olmak üzere toplam 21 bin 90 personel orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında etkin şekilde görev aldı.

Son 19 yılda arasöz sayısını 637'den 1078'e çıkardık. 2002'de su ikmal ve ilk müdahale aracı yoktu. Mevcut durumda ise 281 su ikmal, 2 bin 270 ilk müdahale aracı bulunuyor. Orman teşkilatımızda yer alan 3 amfibik uçak, 39 helikopter ve 1 insansız helikopter, jandarmanın 10 helikopteri, farklı ülkelerden gelen 27 hava aracı etkin şekilde yanan alanlara havadan müdahale ediyor. Kara mücadelesinde de 850 arazöz ve su tankeri, 430 iş makinası, 5 bin 250 personel ile yangınları kontrol altına almaya çalışıyoruz.

"THK ile hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır"

Türk Hava Kurumu (THK) envanterinde bulunan uçaklar hem kapasite hem manevra bakımından yetersiz olduğu için yeni bir filo kiralaması yaptık. 2002'de THK'dan kiralanan uçaklar, M-18 Dromader modeli tek motorlu (pervaneli), havaalanından dolum yapan ve tek seferde 1 ton su taşıyabilen küçük, eski teknoloji uçaklardı. Bu uçaklar 4 tanesi 1 filo olacak şekilde çalıştırılmıştı. Bu uçaklardan yeterli verim alınmadığı için ileriki yıllarda amfibik uçakların kullanılması yönünde karar alındı. Kaldı ki bizim THK ile hiçbir sorunumuz bulunmamaktadır. 2020'de 2 uçak, 2021'de 3 uçak ve 18 helikopteri orman yangınlarıyla mücadelede kullanmak üzere THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'nin içinde bulunduğu ortaklıklardan kiraladık.