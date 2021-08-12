Ekipler evi yanan Hatice teyze için seferber oldular
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangında evini kaybeden 65 yaşındaki Hatice teyzenin yardımına AFAD koştu. Evinin yanına kurulan konteynere jandarma tarafından eşyası yerleştirildi. Hatice Teyze ilgiden çok memnun, tek üzüntüsü ise yanan ağaçlar.
Yangında evi alevlere teslim oldu. O sırada evde olmaması onun için büyük bir şanstı.
Evde olan kardeşini ise komşular son anda alevlerin arasından kurtardı.
Çocukluğunun geçtiği ev kül oldu
Hatice Solak 65 yaşında.
Gençliği, 2 kardeşi ile bu evde geçti. Yangından sonra ne yazık ki geriye hiçbir şey kalmadı.
Yangının çıktığı gün Hatice teyze dağda hayvanlarının yanındaydı.
Kardeşi Remzi Solak ise yangın anında evdeydi. Evin yandığını duyan Hatice teyze kardeşine uzun süre ulaşamadı. Remzi Solak'ın iyi olduğu müjdesini ona, İzmir'den gelen jandarma ekipleri verdi.
Ekipler Hatice teyzeyi hiç yalnız bırakmadı
Hatice teyzenin ihtiyaçları ile bölgedeki jandarmalar ilgilendi.
Gece gündüz onu hiç yalnız bırakmadılar.
AFAD tarafından Hatice teyzenin yaşayabileceği bir konteyner kuruldu, jandarma ekipleri de eşyalarını hazırladı.
Hatice teyze evi yapılana kadar konteynerde kalacak
Hatice teyzenin sağlığı iyi. Ama o yanan evi kadar çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği bölgedeki ağaçların yok olmasına üzülüyor.
Hatice teyze evinin yerine yenisi yapılıncaya kadar AFAD tarafından verilen konteynerde yaşamına devam edecek.
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