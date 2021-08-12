Yangında evi alevlere teslim oldu. O sırada evde olmaması onun için büyük bir şanstı.

Evde olan kardeşini ise komşular son anda alevlerin arasından kurtardı.

Çocukluğunun geçtiği ev kül oldu

Hatice Solak 65 yaşında.

Gençliği, 2 kardeşi ile bu evde geçti. Yangından sonra ne yazık ki geriye hiçbir şey kalmadı.

Yangının çıktığı gün Hatice teyze dağda hayvanlarının yanındaydı.

Kardeşi Remzi Solak ise yangın anında evdeydi. Evin yandığını duyan Hatice teyze kardeşine uzun süre ulaşamadı. Remzi Solak'ın iyi olduğu müjdesini ona, İzmir'den gelen jandarma ekipleri verdi.

Ekipler Hatice teyzeyi hiç yalnız bırakmadı

Hatice teyzenin ihtiyaçları ile bölgedeki jandarmalar ilgilendi.

Gece gündüz onu hiç yalnız bırakmadılar.

AFAD tarafından Hatice teyzenin yaşayabileceği bir konteyner kuruldu, jandarma ekipleri de eşyalarını hazırladı.

Hatice teyze evi yapılana kadar konteynerde kalacak

Hatice teyzenin sağlığı iyi. Ama o yanan evi kadar çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği bölgedeki ağaçların yok olmasına üzülüyor.

Hatice teyze evinin yerine yenisi yapılıncaya kadar AFAD tarafından verilen konteynerde yaşamına devam edecek.