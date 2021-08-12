Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi saklandığı yayla evinde yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana'da FETÖ/PDY şüphelisi, saklandığı yayla evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı S.Y.'nin Pozantı ilçesinde saklandığını belirledi.
İlçede bulunan bir yayla evine operasyon düzenleyen ekipler, S.Y.'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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