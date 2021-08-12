Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ'da bebek 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü
Tekirdağ Çerkezköy'de 40 günlük bir bebek asansör boşluğuna düştü. 6 metre yükseklikten düşen bebek hayatını kaybetti.
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde, bir anne 40 günlük bebeği ile gezmek için dışarı çıktı.
Bebek arabasıyla beraber asansöre binmek istedi ancak asansör aniden hareket etti.
40 günlük bebek kurtarılamadı
Bebek önce asansörle tavan boşluğu arasına sıkıştı. Ardından 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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