Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde, bir anne 40 günlük bebeği ile gezmek için dışarı çıktı.

Bebek arabasıyla beraber asansöre binmek istedi ancak asansör aniden hareket etti.

40 günlük bebek kurtarılamadı

Bebek önce asansörle tavan boşluğu arasına sıkıştı. Ardından 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.