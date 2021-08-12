Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzon'da yıldırım inşaatın çatısını yıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın çatısı yıldırım düşmesiyle yıkıldı.
Çöken çatının altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu 1 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
35 yaşındaki Emre Sağlam'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
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