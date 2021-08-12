Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Suçatı Tüneli yakınlarında meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya ve toprak parçalarının sürüklenmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasının ardından Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma ekiplerinin yoldaki kontrolleri sürüyor.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karabük-Yenice yolu, Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe açılmıştır." denildi.
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