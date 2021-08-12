Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 40 ev karantinada
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 40 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 40 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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