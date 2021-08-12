Isparta-Sütçüler'deki yangında alevlerin arasında kaldı. Yaralı leyleği, yanmaktan son anda veteriner ekipleri kurtardı.

İlk müdahalesi de yangın bölgesinde TRT Haber ekranlarında canlı yayında yapıldı.

Yaralı leylek sağlığına kavuştu

Yavru leylek, Isparta Belediyesi hayvan barınağında süren 1 haftalık tedavisinin ardından iyileşti.

Yangında ailesi ile birlikte kaldığı yuvası yanan yavru leylek için Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni yuva yaptı.

Aile yeni yuvasında yaşamını sürdürecek

Leylek ailesinin yeni yuvası, belediye ekipleri tarafından özenle yerine yerleştirildi.

Yangın bölgesinde uçarak sürekli kayıp yavrusunu arayan annesi de belli bir süre sonra yuvaya geldi. Yavru leylek 1 haftadır ayrı kaldığı annesine kavuştu.

Leylek ailesi her ne kadar yangınla yaşam alanları tahrip olmuş olsa da, doğadaki hür ve özgür yaşamına artık devam edecek.