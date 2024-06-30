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Türkiye
AA 30.06.2024 14:36

Selçuk'ta bir yangın daha: İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Dünden beri yangınla mücadelenin sürdüğü İzmir'in Selçuk ilçesindeki yeni yangın, vatandaşların dikkati sayesinde önlendi.

Yangın tüpleri ve şişe sularla alevlere müdahale eden vatandaşların yolda durdurdukları belediye tankeri, alevleri söndürdü. Dün akşam saat 17.00'de çıkan yangında yaklaşık 350 hektar ormanlık alanın kül olduğu İzmir'in Selçuk ilçesinde, yol kenarında yeni bir yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar tarafından ilk müdahale yangın tüpleri ve pet şişe sularla gerçekleşirken, korku dolu anlar yaşandı.

Yangına müdahale eden vatandaşlar, yoldan geçen araçları durdurup yangın tüplerinden faydalandı. Pamucak'taki yangına müdahaleden dönen ve şans eseri yoldan geçen belediye tankerinin müdahaleleriyle alevler büyümeden etkisiz hale getirildi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru yürümesi, yapılan müdahale ile engellendi.

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