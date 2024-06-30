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Türkiye
AA, İHA 30.06.2024 13:26

Çeşme'de izmaritin neden olduğu yangının başlama anı kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün makilik alanda sigara izmariti nedeniyle çıkan yangının başlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Germiyan Mahallesi'nde dün makilik alanda yangın çıkmasıyla ilgili çalışma yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

İncelemelerde yangının çıkış anının alana yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde alana izmarit attığı öne sürülen bir kişinin koşarak uzaklaşması sonra iki kişinin tekrar makilik alana doğru koşması ve alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Öte yandan izmariti attığı iddiasıyla gözaltına alınan O.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

50 hektar alan zarar gördü

Yangında yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördü.

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda dün yangın çıkmış, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edilmiş, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştı.

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