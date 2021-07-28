Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da etkili olan sel nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı. Sel nedeniyle bir minibüste mahsur kalan vatandaşlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde etkili olan şiddetli sağanak, bir süre sonra sele dönüştü.
Yüksek kesimlerden sel sularıyla gelen taş ve toprak yığınları Van-Hakkari kara yolunu ulaşıma kapattı.
Onlarca araç yolda kaldı
Bu nedenle Van, Başkale ve Hakkari istikametine giden onlarca araç yolda kaldı.
Mahsur kalanlar kurtarıldı
Bir minibüste mahsur kalan vatandaşlar ise çevredekilerin yardımıyla bulundukları araçtan çıkartıldı.
Durumun haber verilmesiyle bölgeye yönlendirilen Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.
Ayrıca Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı ve Albayrak mahallelerinde sele kapılan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler: Sağanak
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