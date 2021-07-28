Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı Tüneli çıkışında tır devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde seyreden Uğur Ç. idaresindeki mermer yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrildi.
İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Tırın yan yatması sonucu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Uzun araç kuyrukları oluştu
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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