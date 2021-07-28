Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Soner Çolak idaresindeki otomobil, Kahvederesi Dokuztepesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Ü.D ve S.E, sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza haberini alan Çolak'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:31
- 20:33
- 20:28
- 20:00
- 19:44
Sıradaki Haber
Bolu Dağı Tüneli çıkışında tır devrildi: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz