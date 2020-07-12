Kentte iki gün önce başlayan sağanağın dün gece sele dönüştüğü kentte, Kars-Kağızman kara yolu kapandı.

Kötek köyü ile Bayam Mahallesi arasında selin yola inmesi nedeniyle birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı.

Vatandaşların zarar görmemesi için çalışma başlatan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yola inen çamuru temizleyerek yolu açtı.

Bu arada sağanak, Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde de su baskınlarına neden oldu. Tarım arazilerinin zarar gördüğü ilçe ve köylerde, vatandaşlar zor anlar yaşadı.