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Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların sabah saatlerinden itibaren 4 ilde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Trabzon rize giresun Doğu Karadeniz artvin hava durumuSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 09:18
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