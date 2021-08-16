Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) tarafından sel nedeniyle kara yolu ulaşımı sağlanamayan ve elektrik sıkıntısı yaşayan köylere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle jeneratörler gönderiliyor.

Helikopterle taşınan arazi aracıyla da jeneratörler ulaşılması zor noktalara götürülecek.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, afet bölgesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Kırsal bölgelerde ulaşımın sağlanamadığı köyler olduğuna işaret eden Bora, "Yolları kapalı köylerimiz var. Buraların enerjisiz kalmaması için bu bölgelere havadan helikopter desteğiyle ekipler ve jeneratörler gönderiyoruz. Oradaki arkadaşlarımız orayı lokal olarak enerjilendiriyorlar" dedi.

Bora, her noktaya helikopterlerle ulaşılamadığını belirterek "Bugün bir de 4x4 ATV aracını helikopterle kırsal bölgelere indireceğiz. Orada helikopterle taşıdığımız jeneratörleri köylere, kırsal bölgelere dağıtıp tamamını enerjilendirmiş olacağız." diye konuştu.