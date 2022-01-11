Antalya Kaleiçi'nde, Selçukluların fethiyle kiliseden camiye çevrilen Şehzade Korkut Camii'nde, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami ibadete kapatıldı.

Yıllar boyunca hasarlı şekilde kalan camiye halk arasında "kesik minare" denilmeye başlandı. 6 kez müdahale edilen cami, en ciddi restorasyon işlemini 1974'te gördü.

Dönemin valisi Münir Karaloğlu, caminin yeniden ibadete açılması için çalışma başlattı. 2017 yılının nisan ayında ihalesi yapılan caminin restorasyonuna başlandı.

123 yıl sonra külahı yerine konuldu

Caminin "kesik minare" olarak anılmasına neden olan minaresine 2019 yılında tekrar ahşap külah takıldı.

Restorasyon süreci tamamlanan cami, 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla birlikte 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Caminin avlusunda ise bir açık hava müzesi bulunuyor.

Kaleiçi'nin simge eserlerinden biri

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Şehzade Korkut Camii'nin 2 bin 500 yıl öncesine kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kaleiçi'nin simge eserlerinden biri olduğunu söyledi:

"Şehir meydanı dediğimiz bu bölümde geniş alanda agora tabir edilen meydanın köşesine kilise olarak yapılmış sonrasında çeşitli dönemlerde her medeniyet kendine göre değişiklikler yapmış. Selçuklulara kadar geliyor ve Türklerin Antalya'yı fethetmesiyle birlikte burası camiye dönüşüyor. Şehzade Korkut'un isminin verilmesinin sebebi de minaresini Şehzade Korkut yapmış ve bu yörenin aslında tek şehzade camisi olması nedeniyle de çok önemli."

Tarihi izler korunarak restore edildi

Coşar, restorasyon sürecinde çok ciddi statik sorunlar yaşandığını, başladıktan sonra bile bazı alanların yıkıldığını ve yeniden yapıldığını anlattı:

“80 kişilik bilim heyeti oluşturuldu, koruma kurulları ve kendi uzmanlarımızın ciddi desteği oldu çünkü burada temel amacımız şuydu; 7 farklı dönem var ve bu 7 dönemi de yansıtmamız lazım. Dışarıdan biri geldiğinde 'Şurası Helenistik, şurası Roma, şurası Bizans, burası Selçuklu, burası Osmanlı, burası Cumhuriyet ve şurası da 2018'den sonra yeni yapılmış' gibi insanların görebileceği bir müze-cami fonksiyonu verme düşüncesindeydik. Bunda başarılı olduk, gerçekten çok zor bir işti."