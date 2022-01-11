Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ içerisinde yönetici konumunda olan ve gizli yapılanma içerisinde faaliyet gösteren, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştirdikleri tespit edilen 10 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 423 şüpheli tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.