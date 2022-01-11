Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl taşımalı eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Karlıova'da dün gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı dolaysıyla taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi.
Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Meteoroloji
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