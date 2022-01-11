Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji tarafından Samsun, Kastamonu, Ordu ve Sinop için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop kıyıları ve açıklarında sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren ise Samsun ve Ordu kıyıları ve açıklarında batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Kastamonu Meteoroloji Sağanak Samsun Sinop
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