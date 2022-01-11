Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop kıyıları ve açıklarında sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren ise Samsun ve Ordu kıyıları ve açıklarında batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.