Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Şehitler dualarla anıldı

Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nda hüzünlü ama gururlu şehit aileleri vardı. Kuran-ı Kerim okundu, eller semaya şehitler için açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şehit aileleri, arife ve bayramın birinci günü tam kapanmadan muaf tutuldu. Ziyaretler sabahın ilk saatlerinde başladı. Kimi evladının, kimi anne babasının kimi de kardeşinin yanına koştu.

Şehitlerin mezar taşları yıkandı. Kabirler temizlendi, çiçeklerle süslendi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı da, Cebeci Şehitliği'nde anma programı düzenledi.

Kahramanlar unutulmadı

Bayramlaşmanın hüzünlü yaşandığı duraklardan biri de Edirnekapı Şehitliği oldu. Hiç görmediği babasını, amcasını ziyarete gelen minikler de şehitlikteydi.

Şehit annesinin isteği gerçekleşti

2008 yılında oğlu Hakkari'de şehit düşen 84 yaşındaki Dürri İlbaş da oğlunun mezarını ziyaret etmek istedi. Vefa destek grubu şehit annesini evinden aldı, şehit oğlunun kabrine götürdü.

Haber: Duygu Özdemir, Fatih Erener

Kamera: Deniz Eryılmaz, Muhammet Ali Aksakallı