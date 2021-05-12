Amasya Valisi Mustafa Masatlı, bayram boyunca kurallara uyulursa bayramdan sonra özlenilen günlere tekrar kavuşulacağını söyledi.

Vali Masatlı, "Özellikle son 10 günde vaka sayılarında yüzde 50 azalış oldu. Bu azalışla beraber yoğun bakım ünitesinde ve servis yataklarımızda da yüzde 50’ye yakın azalış oldu. Şu an itibarıyla tam kapanmanın sonuçlarını il olarak görüyoruz. Eğer son 1 haftayı daha çok iyi değerlendirirsek, özlediğimiz günlere çok kısa sürede kavuşmuş olacağız" açıklamasını yaptı.

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"Hedefimiz sıfır vakaya yaklaşmak"

İl olarak aşılamada iyi noktada olduklarını belirten Vali Masatlı, "65 yaş üstü yüzde 87 oranında aşılama oranına ulaştık. Şu an itibarıyla da aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Ben bütün vatandaşlarımızın aşıya gereken ilgiyi göstermesini istirham ediyorum. Hedefimiz, sıfır vakaya yaklaşmak. Sıfır vakayı bulmak hemen hemen mümkün değil ama Cumhurbaşkanımız ülkemize 5 binli vaka hedefi gösterdi. Biz de bu 5 binli vakadan kendimize düşen payı almalıyız" diye konuştu.