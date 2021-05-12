Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Çanakkale'de hurdalık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyündeki Tehlikesiz Atık Alım Merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Hurdalık alanda çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü Tehlikesiz Atık Alım Merkezine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Çanakkale’de atık merkezinin olduğu hurdalık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. pic.twitter.com/M4xTPuABTi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2021
Etiketler: Yangın
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