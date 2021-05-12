Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesindeki hudut birlikleri tarafından 21 kilogram eroin ve 30 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve beraberlerinde 10 at bulunan 5 kişiye, Van Çaldıran'daki hudut birliklerinin müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki arama tarama faaliyetleri sonucu 30 bin 860 paket kaçak sigara ve 21 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedildi.
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