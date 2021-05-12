Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve beraberlerinde 10 at bulunan 5 kişiye, Van Çaldıran'daki hudut birliklerinin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki arama tarama faaliyetleri sonucu 30 bin 860 paket kaçak sigara ve 21 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedildi.