Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu satıcılarına operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında 34 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarının tespit edilmesinin ardından 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, Esenyurt, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Bağcılar ve Üsküdar'da 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 34 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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