Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yardım bahanesiyle geldi, kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı
İstanbul'da kaza yapan kuryenin eşyaları etrafa saçıldı. Kaza yerine gelen bir kişi ise kuryeye yardım etmek yerine yaralının telefonunu çaldı. Olay anı kameraya yansıdı.
İstanbul Şişli'de seyir halindeki taksi, motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan C.E. hafif yaralandı. Yardım bahanesiyle kaza yerine gelen bir kişi, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra yerdeki cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.
C.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye, eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği, kazanın yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarını inceledi.
Telefonu çalan şüpheli Kağıthane'de yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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