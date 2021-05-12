İstanbul Şişli'de seyir halindeki taksi, motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan C.E. hafif yaralandı. Yardım bahanesiyle kaza yerine gelen bir kişi, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra yerdeki cep telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

C.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye, eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği, kazanın yaşandığı yerdeki güvenlik kameralarını inceledi.

Telefonu çalan şüpheli Kağıthane'de yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.