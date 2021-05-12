Karadeniz'de alternatif tarım ürünlerinde son yıllarda üretim arttı. Çilek en çok tercih edilen meyvelerden biri.

Ordu'da yaşayan Esra ve Tolga Yıldız çifti de 1500 metrekare alanda çilek üretiyor.

Emlakçılığı bırakıp çiftçi oldular

Geçmişte emlakçılık yapan çiftin çilek yetiştiriciliği yapmaya karar verip çiftçiliğe nasıl başladıklarını Esra Yıldız anlattı.

"İlçe Tarım Müdürlüğüne gittik. Sağ olsun müdürümüz bize çok yardımcı oldu. Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri bir proje vardı. Örtü altı yetiştiriciliğine destek oluyorlardı. Biz de örtü altı yetiştiriciliğine başlayıp destek aldık. Pazar ve satış konusunda kesinlikle sıkıntımız yok. Ürünümüz elimizde kalmıyor. Hatta ürün için müşterilerimizi sırada bile bekletiyoruz."

Yıldız çifti seralarında topraksız tarım yaparak üretim kapasitelerini 3 bin fideden 9 bine çıkardıklarını söyledi. Çift, çilek seralarına yenilerini eklemeyi planlıyor.

Haber: Selim Becioğlu

Kamera: Muhsin Yılmaz