D-400 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi için çalışma yapıldı.

Durdurulan minibüste kimlik kontrolü yapan ekiplere 5 Suriye uyruklu kişiden 2’si kendisini turist olarak tanıtmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Bunun üzerine pasaport kontrolü yapan polis, 2 kişinin ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını tespit etti. Geçici Koruma Statüsü'nde bulunan 3 Suriye uyrukluya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari işlem yapıldı.

Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi ise, idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.