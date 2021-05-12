Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kendilerini turist olarak tanıtan 2 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de polis ekipleri uygulama noktasında bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Araçta, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen ve kendilerini turist olarak tanıtan 2 kişi yakalandı.
D-400 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi için çalışma yapıldı.
Durdurulan minibüste kimlik kontrolü yapan ekiplere 5 Suriye uyruklu kişiden 2’si kendisini turist olarak tanıtmaya çalıştı.
[Fotoğraf: DHA]
Bunun üzerine pasaport kontrolü yapan polis, 2 kişinin ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını tespit etti. Geçici Koruma Statüsü'nde bulunan 3 Suriye uyrukluya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari işlem yapıldı.
Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi ise, idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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