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Türkiye
TRT Haber 13.01.2024 08:34

Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerler üzerinden sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonda 4 kişi yakalandı, 3 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 60 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi."

Pençe Kilit bölgesinde 9 asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde 9 asker şehit oldu

Şüphelilerden 53'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini belirten Yerlikaya, haklarında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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