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Türkiye
AA 13.01.2024 05:33

Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı
[Fotograf: AA]

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İlhan Külekcioğlu'nun kullandığı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri mevkisinde, Movlamberdi Aydogdyyew idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücü Külekcioğlu, çarpmanın etkisiyle ezilen tırın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı

Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda tırlar olay yerinden çekilerek ulaşım normale döndü.

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