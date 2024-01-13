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Türkiye
DHA 13.01.2024 02:25

Kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir binanın boşluğuna düştü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi, kazada yaralanan arkadaşlarını bırakarak bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı
[Fotograf: DHA]

Sultanbeyli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir binanın boşluğuna düştü.

Kazanın ardından, otomobilden çıkan sürücü ile birlikte 3 kişi otomobili bırakarak kaçtı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarının yaralı halde bırakarak kaçtığı Hidayet Aras, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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