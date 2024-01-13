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Türkiye
AA 13.01.2024 08:27

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde farklı yönlerde meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
[Fotograf: DHA]

Köprünün Anadolu-Avrupa yönünde C.A. idaresindeki otomobil ile N.B'nin kullandığı 34 TFN 05 plakalı ticari taksinin çarpışmasının ardından 5 araç daha kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan taksi sürücüsü N.B. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar C.A. ve N.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında Avrupa-Anadolu yönünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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