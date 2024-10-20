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Türkiye
AA 20.10.2024 17:01

Şehit Yahya Sinvar için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırısında şehit düşen Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehit Yahya Sinvar için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
[Fotograf: AA]

Gıyabi cenaze namazı için Çukurambar'daki Tuba Altınok Camii önünde toplanan Ankara Filistin Dayanışma Derneği üyeleri, namazdan önce Sinvar'ın vasiyetini okudu.

Namazın ardından kadınlar, erkekler ve çocuklardan oluşan topluluk, sloganlar atarak, ellerinde Sinvar'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dernek adına burada yapılan açıklamada, Sinvar'ın hayatını davasına adadığı, halkının özgürlüğü için savaşan bir lider olarak tarihe geçtiği, onun yaşamının Filistin halkının işgal altındaki mücadelesinin bir özeti olduğu ifade edildi.

Sinvar'ın "ölüm" ile ilgili sözlerinin de okunduğu açıklamada, Sinvar'ın hapisten çıkar çıkmaz Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü mücadelesine döndüğü, 61 yaşında yaralı haliyle işgalci askerlerle çatıştığı kaydedildi.

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