Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehit ve gazileri kullanarak dolandırdılar: 7 tutuklama
İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 22 zanlıdan 7'si tutuklandı.
"Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi" adı altında şehit ve gazi çocukları adına illegal yollardan yardım topladığı iddiasıyla 22 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananlar arasında şebeke elebaşı da bulunuyor.
Etiketler: Dolandırıcılık
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