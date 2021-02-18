Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy, Ova ve Çayköy mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri gölün kıyı kesiminde kontrol altına aldı.

Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle yangın yeniden alevlendi. Alevler bazı seralara zarar verdi.

Çok sayıda ekibin uzun süren uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.