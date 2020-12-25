Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "397 kardeşimizin atamasıyla bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit, gazi yakını ve gazilerimizin sayısı 44 bin 781'e ulaşmış olacak." dedi.

Bakan Selçuk, bugün yapılacak atamayla ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli bir adım atılmış olacağını belirterek, 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen gazi, şehit ve gazi yakınlarının toplam sayısının 6 bin civarında olduğunu, hükümetleri döneminde bu rakamın artırıldığını söyledi.

Selçuk, "Sizlerle kamu kurumlarımızda çalışma arkadaşı olmanın da mutluluğunu yaşamış olacağız." diye konuştu.

Ataması yapılacak 147'si kadın, 250'si erkek 397 kişiye yeni görev yerlerinde başarı dileyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuşmasının ardından "Hayırlı olsun" diyerek kura işlemini başlattı.