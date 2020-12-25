Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde, yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle ertelenen sezon açılışı gerçekleştirildi.

Tatil için kayak merkezine yurt içinden ve yurt dışından gelenler, yapay karlamayla kar kalınlığının bir metreye ulaştığı pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

"Tüm önlemler alındı"

Geçen yıllara kıyasla kar yağışında gecikmenin olduğunu söyleyen, bölgedeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Malum tüm Türkiye'de bir kuraklık yaşanıyor. Kartalkaya, kurmuş olduğumuz yapay karlama sistemiyle sezonu açabiliyor. Tüm pistleri değil de belirlediğimiz pistleri açtık. Yapay karlamayla tatilcilerimizin normal karda kayar gibi kayak yapmasını sağlıyoruz." dedi.

Avcı, gelecek hafta için etkili bir kar yağışı beklediklerini, yoğun kar yağışıyla tüm pistleri açacaklarını söyledi.