Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan nakliye kamyonu 10 metreden böyle düştü
[Fotoğraf: DHA]
Kağıthane'de eşya yüklü nakliyat kamyonu, freni boşalınca 10 metre yükseklikten boş alana düştü. Eşyaları taşınan kadın gözyaşlarına boğulurken, kamyonetin düştüğü anlar kameralara yansıdı.
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak'ta sabah saatlerinde eşya yüklenen kamyon, freni boşalınca birden hareket etti ve yaklaşık 10 metreden boş alana düştü.
Kamyonun içinde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, firma çalışanları kamyonetin arkasından koştu. Evini taşıyan Merve K., eşyaların halini görünce gözyaşlarına boğuldu.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir'deki barajlarda doluluk yüzde 50'lerin altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz