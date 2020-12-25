Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kadın cinayeti
[Fotoğraf: AA]
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.
İbrahimce Mahallesi 400. Sokak'ta yaşayan R.K., eşi Ç.K. ile kıskançlık yüzünden tartıştı.
Tartışma sırasında R.K, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ç.K'nin sırtına isabet etti.
Ağır yaralanan Ç.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
R.K. suç aleti tüfekle polis tarafından yakalandı.
Kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
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