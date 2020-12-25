Yazlıklar çıkıyor, kışlıklar takılıyor. Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu sürüyor.

Yurtta bazı bölgelerde yağan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Bu da lastikçilerdeki kış lastiği mesaisini arttırdı.

Ekipler, araçları durdurup lastikleri tek tek kontrol etti

Hava şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte emniyet ekipleri de kış lastiği denetimlerini artırdı.

Ankara'da denetimlerin adresi de Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeleri (AŞTİ) oldu.Ekipler, yolcu otobüslerini durdurup tek tek lastiklerini kontrol etti.

Kış lastiği olmayanlara 776 lira ceza

Yük ve yolcu taşımacılığında kar lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlamıştı.

Kış lastiği takmayanlara 776 lira ceza uygulanıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek.