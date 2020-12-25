Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte beklenen yağışlar görülmedi, barajlar kurumaya başladı.

İzmir’in en önemli barajlarından olan Aliağa Güzelhisar Barajı'nda geçen yıl yüzde 60’larda olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 50’nin altında kaldı.

Güzelhisar Barajı’nın yanı sıra İzmir’deki diğer barajların da doluluk oranları geçen yıllara oranla daha düşük.

Barajlardaki doluluk yüzde 50'lerin altında

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları, Tahtalı Barajı'nda yüzde 37.7, Balçova Barajı'nda yüzde 32.51, Gördes Barajı'nda yüzde 3, Ürkmez Barajı'nda yüzde 40.57, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 46.86, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise yüzde 37.99 olarak ölçüldü.

Bölgedeki son yağmurların çok fazla etkili olmaması yaz ayı için kuraklık tehlikesini akıllara getirdi.