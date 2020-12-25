Bayram öncesi 10 gün boyunca hayvansal gıda tüketmekten sakınan Süryaniler, ayinde kilisenin ortasına Hazreti İsa’nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgeleyen çıralardan koydu.

Ayine katılan çocuklar, mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında döndü.

İlahilerin okunmasının ardından, Süryaniler sosyal mesafeye uygun şekilde birbirlerinin bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma 3 gün boyunca devam edecek.

“Bütün dünyaya huzur getirmesini diliyoruz”

Koronavirüs nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcıyla ayini gerçekleştirdiklerini belirten Mor Abrohom Kilisesi Sorumlusu ve Papaz Yardımcısı Yusuf Türker, ayine ilişkin, “Maske ve sosyal mesafe kuralına uyup, ayine o şekilde başladık. Bütün dünyaya huzur, sağlık ve sevgi getirmesini diliyoruz.” dedi.

Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay da, “Koronavirüs gitsin. Onun için duamız budur.” diyerek, bayramı evde kutlayacaklarını ifade etti.

