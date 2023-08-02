Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.08.2023 14:23

Şehit Ramazan Kütük'ün cenazesi Hatay'da defnedildi

Şanlıurfa'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük'ün cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Ramazan Kütük'ün cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit Ramazan Kütük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Akbez Mahallesi'ndeki baba evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Kasım, annesi Saliha ve eşi Türkay Kütük'ün yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi, tabuta sarılıp gözyaşı döktü

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı namazın ardından Kütük'ün naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze arabasına konuldu.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde dün, polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı 63 A 0918 plakalı zırhlı araç Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkarken devrilmiş, yaralanan Kütük sevk edildiği hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

ETİKETLER
Şehit Hatay Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Pendik'te kentsel dönüşüm kapsamında 5 bin bina yıkıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Rusya: Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz'de Rus gemisine saldırı girişiminde bulundu
15:41
Diyarbakır'da iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı
15:38
Senegal'de TikTok'a erişim engeli
15:37
İran'da aşırı sıcak nedeniyle ilan edilen iki günlük tatil Tahran'ı neredeyse "boş" bıraktı
15:32
İran'ın Loristan eyaletindeki petrol rafinerisinde yangın
15:32
Nijer, bazı komşularına darbeden bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını açtı
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda deniz ve kıyı temizliği yapıldı
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda deniz ve kıyı temizliği yapıldı
FOTO FOKUS
Bodrum'da denizin dibinden çöp yığını çıktı
Bodrum'da denizin dibinden çöp yığını çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ